Массовые обыски в Николаеве: известна причина

Правоохранители проводят 11 обысков.

Сегодня, 19 февраля, в Николаеве проходят массовые обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства местного городского совета и по месту жительства его руководства. Чиновников подозревают в хищении денег из госбюджета, сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Читай также: Полиция задержала на огромной взятке чиновницу АМКУ

По версии досудебного следствия, в 2016-2020 годах чиновники департамента завладели бюджетными деньгами в сговоре с должностными лицами коммунальных предприятий Николаева и юридических фирм.

Они присваивали деньги государственного и местного бюджетов, дублируя уже выполненные работы и завышая их объемы. Интересам местной общины и государственному бюджету нанесли ущерб на более 2 млн гривен.

Читай также: СБУ разоблачила миллионные хищения при строительстве дорог на Харьковщине

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины. Она предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается. Устанавливаются все лица, причастные к этому преступлению.

Напомним, в Харькове правоохранители подозревают заместителя руководителя одного из департаментов Харьковского горсовета и директора компании в хищении денег из госбюджета.