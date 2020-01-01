В СНБО анонсировали громкие разоблачения нардепов

Алексей Данилов пообещал, что у нардепов будут отбирать многомиллионные состояния, нажитые коррупционным путем.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал на ближайших заседаниях СНБО решения по офшорам и государственным недрам. Об этом он сказал в пятницу, 19 февраля, в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Далее будет. Далее будут офшоры, собственность, далее будет все, что с 90-тых украли у украинского народа - будет у украинского народа. Я могу сказать, все эти депутаты, которые сегодня сидят с состояниями 300 миллионов, 400 миллионов. Люди добрые, где вы это взяли? Вы никогда не работали в бизнесе", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что на следующих заседания СНБО будет больше решений и они будут "интереснее", в частности, будущие решения будут касаться нардепов.

"На следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее. И там будут депутаты, там будет много людей, которые не работали нигде, но имеют огромные состояния, все это будут возвращать", - подчеркнул он.

Данилов добавил, что отдельным вопросом заседаний СНБО будет ситуация вокруг украинских государственных недр.

"И то, что касается украинских недр. Отдельная вообще ситуация, когда забрали все, что могли забрать, когда не платят ни копейки и вопят, что переживают за народ. Не надо. Закончились эти времена", - заявил секретарь СНБО.

Также Данилов пообещал разоблачение депутатов, которые имеют бизнес в России, и которые постоянно ездят в Москву.

Как сообщалось, на заседании СНБО в пятницу, 19 февраля, приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц.

Напомним, предыдущим решением СНБО были введены санкции против нардепа Тараса Козака и его медиахолдинга.

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