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Разумков созвал внеочередное заседание Рады

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На нем рассмотрят предложенные президентом правки в закон о госслужбе, которые разблокируют выплаты для работников нескольких отраслей.
Разумков созывает внеочередное заседание Рады
Разумков созывает внеочередное заседание Рады
Лига.net

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины по требованию президента Владимира Зеленского, которое состоится 23 февраля в 12:00. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает управление Аппарата ВР.

Отмечается, что Рада будет созвана для рассмотрения законопроекта, ранее ветированного президентом, о конкурсах на государственную службу.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва...: созвать внеочередное пленарное заседание ВРУ... на 12:00 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украина по возобновлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18 февраля 2021 года", - говорится в тексте распоряжения.

Аппарату Верховной Рады Украины поручено обеспечить подготовку и проведение этого внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины и проинформировать народных депутатов Украины о вопросе, рассмотрение которого запланировано на нем.

Накануне в ОП сообщили, что президент настаивает на проведении внеочередного заседания Рады для принятия его правок в законопроект.

Как пояснили в ОП, президент поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности госслужбы, но положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.

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Теги: Рада, Верховная Рада, госслужба, Владимир Зеленский, внеочередное заседание, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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