На Львовщине погибли три человека, отравившись угарным газом

Инцидент произошел в частном жилом доме. Признаков пожара не обнаружено, поэтому спасатели не привлекались.

Отравление угарным газом на Львовщине: погибли три человека Нацполіція України

Во Львовской области в результате утечки угарного газа погибли три человека. Об этом со ссылкой на ГСЧС сообщает УНН в воскресенье, 21 февраля.

Инцидент произошел 21 февраля в селе Сусолов Самборского района. В частном жилом доме в результате отравления угарным газом погибли три человека.

При этом признаков пожара не обнаружено, поэтому подразделения ГСЧС не привлекались.

Напомним, что ранее на Львовщине от отравления угарным газом погиб ребенок. В селе Станковцы нашли погибшими ребенка 2016 года рождения и взрослого. Предположительно, они отравились угарным газом.

Также сообщалось, что в Одессе три человека погибли от угарного газа. Полицию вызвали соседи, заметив, что никто из семьи давно не выходил из дома. В доме обнаружили три трупа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet