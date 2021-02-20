Медики рассказали о ситуации с COVID-19 на Прикарпатье

В больницу впервые поступили дети в тяжелом состоянии с зависимостью от кислорода, говорят врачи.

В Ивано-Франковской области усугубляется эпидемическая ситуация с COVID-19. Об этом заявила главврач Городенковской больницы Александра Косовец, сообщает местное издание Край в воскресенье, 21 февраля.

По словам медика, лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходилось собирать из всех аптек.

"Впервые за весь период COVID поступили тяжелые кислородозависимые дети, в том числе двум до года. Сегодня все 120 инфекционных коек заняты, шесть реанимационных заняты, развернули еще два дополнительных", - говорит врач.

Косовец высказала мнение, что коронавирус сильно мутировал, так как есть случаи, когда больные вообще не почувствовали, что у них есть серьезные проблемы в легких, а проявления были минимальны.

"Температура 37,1-37,2 - много людей не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР", - пояснила врач.

Ранее СМИ узнали подробности о первом временном COVID-госпитале. Госпиталь развернут в 20 километрах от Ивано-Франковска, в нем будет 120 коек для пациентов с коронавирусом.

Также сообщалось, что на Прикарпатье устанавливают карантинные блокпосты. В регионе вводят особый режим из-за распространения коронавируса - будут работать 16 карантинных пунктов.

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