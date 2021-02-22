В Одессе парень упал в глубокий котлован, вырытый коммунальщиками

Разрытая коммунальщиками яма стала ловушкой для молодого одессита.

В Одессе молодой человек свалился в глубокую яму, которую посреди улицы вырыли коммунальщики. Вытаскивать парня пришлось пожарному расчету. Об этом сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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“В 00:15 спасатели выехали на вызов пострадавшего гражданина 2000 г.р., который на улице Ивана и Юрия Лип, 30 упал в яму глубиной 4 м“, - говорится в сообщении.

После того, как молодого человека подняли на поверхность, медики диагностировали у него множественные травмы. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в 11-ю городскую клиническую больницу.

Напомним, в начале января аналогичный случай произошел в Луцке. Там спасателям также пришлось доставать мужчину из глубокого котлована, вырытого коммунальщиками.