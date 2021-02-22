Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе парень упал в глубокий котлован, вырытый коммунальщиками

Комментариев: 1
Разрытая коммунальщиками яма стала ловушкой для молодого одессита.
Парня из ямы доставали спасатели
Парня из ямы доставали спасатели
ГСЧС

В Одессе молодой человек свалился в глубокую яму, которую посреди улицы вырыли коммунальщики. Вытаскивать парня пришлось пожарному расчету. Об этом сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читай также: На стройплощадке в Киеве мужчине отрезало ногу

“В 00:15 спасатели выехали на вызов пострадавшего гражданина 2000 г.р., который на улице Ивана и Юрия Лип, 30 упал в яму глубиной 4 м“, - говорится в сообщении.

После того, как молодого человека подняли на поверхность, медики диагностировали у него множественные травмы. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в 11-ю городскую клиническую больницу.

Напомним, в начале января аналогичный случай произошел в Луцке. Там спасателям также пришлось доставать мужчину из глубокого котлована, вырытого коммунальщиками.

Поделись:
Теги: Одесса, котлован, несчастный случай, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
VinsBad    22.02.2021, 13:20
Оценка:  0
VinsBad
Понятное дело, что наши коммунальщики - ещё те @бланы. Но самому-то под ноги смотреть никак?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь