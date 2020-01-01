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На Буковине в многоэтажном доме взорвалась граната

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Во время ссоры двух мужчин один из них выхватил взрывное устройство и привел его в действие. Пострадала 51-летняя женщина.
Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома
Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома
cv.npu.gov.ua

В городе Новоднестровск Черновицкой области вечером в понедельник, 22 февраля, произошел взрыв в квартире на первом этаже многоэтажного дома, пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в регионе.

"У 56-летнего владельца квартиры гостил 47-летний местный житель. В процессе застолья между мужчинами возник спор, во время которого гость достал гранату, привел ее в действие и бросил на кухню, где находилась сожительница владельца", - указано в сообщении.

В результате взрыва пострадала 51-летняя женщина, ее отправили в больницу.

Правоохранители задержали злоумышленника по обвинению в покушении на убийство, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 15, 115 и 263 УК).

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

 

Напомним, ранее от взрыва гранаты в Дрогобыче Львовской области погибли два человека, одна женщина получила ранения. Инцидент произошел возле подъезда одного из домов города.

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Теги: Буковина, взрыв, граната, пострадавшие, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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