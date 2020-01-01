На Буковине в многоэтажном доме взорвалась граната
В городе Новоднестровск Черновицкой области вечером в понедельник, 22 февраля, произошел взрыв в квартире на первом этаже многоэтажного дома, пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в регионе.
В результате взрыва пострадала 51-летняя женщина, ее отправили в больницу.
Правоохранители задержали злоумышленника по обвинению в покушении на убийство, умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 15, 115 и 263 УК).
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, ранее от взрыва гранаты в Дрогобыче Львовской области погибли два человека, одна женщина получила ранения. Инцидент произошел возле подъезда одного из домов города.
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