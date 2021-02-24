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Адвокат Стерненко заявил, что не знает где его подзащитный

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Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного.
В СИЗО Стерненко нет: адвокат не знает, куда увезли активиста
В СИЗО Стерненко нет: адвокат не знает, куда увезли активиста
Роман Синицин / Facebook

ик: https://censor.net/ru/n3249686

Адвокат арестованного активиста Сергея Стерненко Маси Найем заявил, что не знает, где находится его подзащитный. об этом во вторник, 23 февраля, он сказал в комментарии Новому времени

По словам Найема, активиста нет в СИЗО, а у его защитников нет с ним контактов и они не могут с ним связаться:

"Сейчас неизвестно, где он, - в СИЗО его нет… Нам не дают ответа, ни где он в СИЗО, ни где он может быть", - сказал адвокат.

Напомним, 23 февраля Приморский суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Сторона защиты сразу же заявила, что будет подавать апелляцию.

Также сообщалось, что в Одессе при вывозе Стерненко из суда возникли потасовки. Активисты пытались заблокировать движение транспорта. Автозак выехал от суда из другого выезда.

В свою очередь, Во время митинга в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко в Киеве на улице Банковой правоохранители задержали 17 человек. По факту столкновений под Офисом президента возбуждено уголовное дело.

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Теги: адвокат, СИЗО, активисты, Стерненко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Жеральд    24.02.2021, 00:41
Оценка:  +1
Жеральд
Беспредел от законников
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