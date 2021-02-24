Адвокат Стерненко заявил, что не знает где его подзащитный
Адвокат арестованного активиста Сергея Стерненко Маси Найем заявил, что не знает, где находится его подзащитный. об этом во вторник, 23 февраля, он сказал в комментарии Новому времени
По словам Найема, активиста нет в СИЗО, а у его защитников нет с ним контактов и они не могут с ним связаться:
"Сейчас неизвестно, где он, - в СИЗО его нет… Нам не дают ответа, ни где он в СИЗО, ни где он может быть", - сказал адвокат.
Напомним, 23 февраля Приморский суд Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. Сторона защиты сразу же заявила, что будет подавать апелляцию.
Также сообщалось, что в Одессе при вывозе Стерненко из суда возникли потасовки. Активисты пытались заблокировать движение транспорта. Автозак выехал от суда из другого выезда.
В свою очередь, Во время митинга в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко в Киеве на улице Банковой правоохранители задержали 17 человек. По факту столкновений под Офисом президента возбуждено уголовное дело.
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