В Украине начал действовать адаптивный карантин

На территории страны будут действовать четыре уровня эпидемиологической опасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".

В Украине начинает действовать адаптивный карантин с делением страны на зоны International Alert

В Украине начинает действовать адаптивный карантин и вводится "желтый" уровень эпидемиологической опасности. Об этом в среду, 24 февраля, напоминает Интерфакс-Украина.

Так, согласно постановлению правительства №104 от 17 февраля, на территории страны, как и раньше, будут действовать четыре уровня эпидемиологической опасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".

Новые карантинные ограничения продлятся с 24 февраля по 30 апреля. Однако, вероятнее всего, это не конечная дата. В правительстве неоднократно озвучивали предположение, что с карантином Украина будет жить весь 2021 год.

Большинство областей сначала отнесли к желтой зоне. Потом уровень опасности будут изменять исходя из числа случаев инфицирования коронавирусом.

Ограничения красной зоны будут вводить в случае, если хотя бы два из пяти показателей превысят норму и возникнет "угроза коллапса медицинской системы". В частности, речь идет о таких критериях:

занятость коек с кислородом в области выше 65%;

количество госпитализированных в области – 60 человек на 100 тысяч жителей за последние 7 дней;

рост количества госпитализаций по меньшей мере в два раза за последние 7 дней;

количество тестирований в области (экспресс- и ПЦР-тестирование) за последние 7 дней - не менее 300 на 100 тысяч жителей;

количество положительных ковид-тестов в области - более 20% за последние 7 дней.

В оранжевую зону попадут области, в которых норму превысит только один из вышеуказанных показателей.

Зеленую зону могут ввести, если уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по меньшей мере в 13 областях не будет превышать 50% от эпидпорога, предусмотренного для области; коэффициент выявленных случаев COVID-19 не будет превышать 5% от числа тестирований.

Ранее в Минздраве сообщили, что новыми критериями для введения более жестких ограничений будут рост более 50% количества госпитализированных и 65% заполненных коек с кислородом в течение семи дней.

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