На Волыни женщина-водитель родила прямо за рулем

Волынянка самостоятельно ехала в роддом, но не успела.

Женщина родила в машине, не доехав до роддома кадр из видео

На Волыни женщина-водитель родила ребенка прямо в машине. Как сообщает пресс-служба полиции, поскольку мужа рядом не оказалось, женщина решила самостоятельно добраться до роддома, но не успела и родила сына прямо в пути.

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Как рассказали правоохранители, во вторник, 23 февраля, около 16 часов к экипажу патрульных во Владимире-Волынском обратился мужчина и сообщил, что неподалеку женщина самостоятельно рожает в машине.

Полицейские быстро прибыли в указанное место и обнаружили, что автоледи уже держала на руках новорожденного ребенка. Тогда один из патрульных сел за руль автомобиля роженицы и повез ее в больницу. При этом его напарник сопровождал их на служебной машине с проблесковыми маячками.

За 5 минут полицейские доставили женщину в больницу Владимира-Волынского, там ее уже ждали врачи. 31-летняя гражданка родила мальчика, это уже четвертый ребенок в семье, с ним и с женщиной все хорошо, - отметили в полиции.

Напомним, на Закарпатье у 20-летней женщины родилось сразу четверо детей. Трое мальчиков и девочка появились на свет в Ужгороде. Показаны фото и видео.