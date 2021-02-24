Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Волыни женщина-водитель родила прямо за рулем

Комментариев: 1
Волынянка самостоятельно ехала в роддом, но не успела.
Женщина родила в машине, не доехав до роддома
Женщина родила в машине, не доехав до роддома
кадр из видео

На Волыни женщина-водитель родила ребенка прямо в машине. Как сообщает пресс-служба полиции, поскольку мужа рядом не оказалось, женщина решила самостоятельно добраться до роддома, но не успела и родила сына прямо в пути.

Читай также: В Киеве врач принимал роды по Skype

Как рассказали правоохранители, во вторник, 23 февраля, около 16 часов к экипажу патрульных во Владимире-Волынском обратился мужчина и сообщил, что неподалеку женщина самостоятельно рожает в машине.

Полицейские быстро прибыли в указанное место и обнаружили, что автоледи уже держала на руках новорожденного ребенка. Тогда один из патрульных сел за руль автомобиля роженицы и повез ее в больницу. При этом его напарник сопровождал их на служебной машине с проблесковыми маячками.

За 5 минут полицейские доставили женщину в больницу Владимира-Волынского, там ее уже ждали врачи. 31-летняя гражданка родила мальчика, это уже четвертый ребенок в семье, с ним и с женщиной все хорошо, - отметили в полиции.

Напомним, на Закарпатье у 20-летней женщины родилось сразу четверо детей. Трое мальчиков и девочка появились на свет в Ужгороде. Показаны фото и видео.

Поделись:
Теги: Волынская область, роженица, младенец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
berrwass    24.02.2021, 15:03
Оценка:  0
berrwass
Это действительно сенсация!Ведь все знают что обитающие на тех землях самки рожают преимущественно в хлеву...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь