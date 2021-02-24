Суд арестовал магистральный нефтепровод "Самара - Запад"

Так называемую "трубу Медведчука" хотят вернуть под контроль государства.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал часть магистрального нефтепродуктопровода “Самара - Западное направление“. Как сообщает СБУ, арест наложен в рамках расследования обстоятельств, при которых этот объект был выведен из государственной собственности.

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Отмечается, что имущество (в том числе здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине, которые обеспечивают работу нефтепродуктопровода) забирают у коммерческой структуры и передают Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Сейчас СБУ и Национальное антикоррупционное бюро занимаются передачей всего нефтепродуктопровода под контроль государственного АО “Укртранснафта“, чтобы там обеспечили его сохранность.

Напомним, на прошлой неделе вопрос возвращения данного нефтепровода в госсобственность обсуждался на заседании СНБО. В СМИ этот объект часто называют “трубой Медведчука“.