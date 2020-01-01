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Жителя Киевщины подозревают в растлении внучки

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По версии следствия, от действий злоумышленника пострадала 5-летняя девочка.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/pol.kyivregion

Полицейские вручили подозрение жителю города Березань Броварского района по факту развращения 5-летнего ребенка. Об этом информирует пресс-служба полиции Киевской области.

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О том, что сожитель бабушки развращает 5-летнюю девочку, полицейским рассказала мать ребенка.

Как выяснили правоохранители, женщина привезла дочку и сына в гости к бабушке. А когда бабушка отправилась спать в другую комнату, ее 49-летний сожитель, находясь в нетрезвом состоянии, начал совершать развратные действия в отношении девочки.

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Впоследствии малышка рассказала взрослым об этом происшествии, а ее братик, ставший свидетелем, данный факт подтвердил.

В настоящее время злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает тюремное заключение на срок до восьми лет.

Напомним, львовянина судят за изнасилование 11 девочек в летнем лагере. Преступления совершались в течение нескольких лет.

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Теги: изнасилование, педофил, ребенок, Киевская область
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