Отрезавшего голову отцу одессита отправили в психбольницу

У подозреваемого в жестоком двойном убийстве в Одессе обнаружили признаки расстройства психики.

Киевский районный суд Одессы решил перевести из следственного изолятора в психиатрическую больницу мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек, в том числе своего отца. Об этом сообщается на сайте суда в среду, 24 февраля.

Указано, что в суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому в умышленном убийстве двух человек в квартире на проспекте Небесной Сотни (п.1 ч.2 ст.115 УК Украины). Правоохранители получили заключение судебно-психиатрической экспертизы, согласно которому, на момент совершения преступления и до сих пор у подозреваемого наблюдаются признаки расстройства психики.

"В результате мужчина не был способен осознавать свои действия и управлять ими. Таким образом, рассмотрев ходатайство, судья его удовлетворил. Подозреваемому изменена мера пресечения с содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением", – говорится в сообщении.

По версии следствия, на протяжении длительного времени между подозреваемым и его отцом, которые до 19 января жили отдельно, возникали конфликты. А 20 января между сыном и отцом произошла очередная ссора, во время которой подозреваемый схватил нож и нанес множественные удары потерпевшему. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. После этого с помощью ножа злоумышленник расчленил тело.

"На этом он не остановился. Подозреваемый схватил нож и нанес множественные удары соседу отца. От полученных телесных повреждений мужчина также скончался на месте", – рассказали в суде.

Напомним, правоохранителям 30-летний убийца заявил, что он "бог, которому не поклоняются". Также сообщалось, что он отрезанной головой наносил удары по машинам.

Также сообщалось, что в Одесской области нашли убитой сотрудницу Красного Креста. Тело 66-летней Аллы Кубякиной обнаружили в библиотеке.

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