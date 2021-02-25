Пункт пропуска на границе с Молдовой возобновляет работу

Пропуск граждан через пункт Виноградовка-Вулканешты возобновят уже 25 февраля. Он был закрыт почти год.

На границе с Молдовой возобновляет работу пункт пропуска Вулканешты. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 24 февраля.

"Учитывая полученную информацию от молдавских коллег, информируем, что с 08:00 25.02.2021 восстанавливает функционирование пункт пропуска Вулканешты напротив украинского пункта пропуска Виноградовка", - сказано в сообщении.

Отметим, что пропуск лиц и транспортных средств был прекращен с молдавской стороны 11 месяцев назад.

В свою очередь Кабмин Украины еще в конце мая решил возобновить пропуск во всех пунктах пропуска на границе с Молдовой (в том числе Виноградовка).

При этом фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдавской стороны.

Напомним, что ранее Украина договорилась временно пропускать авто на приднестровских номерах. Украина намерена с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами, уточнил посол в Молдове.

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