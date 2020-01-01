Степанов анонсировал новые поставки вакцины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о скорых новых поставках вакцины от коронавирусной инфекции в страну. Компания Novavax предоставит Украине еще 10 млн вакцин. Об этом в четверг, 25 февраля, Степанов сказал в эфире Право на владу .

Он подчеркнул, что Serum Institute of India (который производит вакцину Novavax) - это крупнейший производитель вакцин в мире. Он производит 25 видов вакцин, одобренных ВОЗ и поставляет их в 170 стран мира.

"10 млн вакцин нас еще ожидает, разработанной компанией Novavax", - сказал глава Минздрава.

Вместе с тем, сроки поставок новой партии вакцин глава ведомства не назвал.

Также, по словам Степанова Украина должна получить по инициативе COVAX вакцину Pfizer. В данное время, в Минздраве ожидают договор о поставках вакцин с компанией Pfizer.

В Украине за второй день кампании по вакцинации от коронавируса COVID-19 первую дозу препарата от AstraZeneca (Covishield) получили 1179 человек.

Также сообщалось, что в Минздраве напомнили о возможных побочных эффектах вакцины.

Напомним, Украина примет участие в клинических испытаниях индийского спрея от коронавируса.