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На Донбассе подорвались военные: девять раненых

Комментариев: 11
Автомобиль с военными подорвался на взрывном устройстве возле Водяного. Всех раненых забрали в больницу.
С начала года на Донбассе резко выросло число раненых и погибших военных
С начала года на Донбассе резко выросло число раненых и погибших военных
facebook.com/otueast

На Донбассе возле Водяного в результате подрыва пострадали девять военных, сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток в понедельник, 1 марта.

"Сегодня, 1 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмирования", - говорится в сообщении.

Военных доставили в лечебное учреждение.

В то же время, штаб ООС сообщает, что сепаратисты сегодня три раза нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник вел прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя - также из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку н.п.Богдановка противник осуществил прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

Военные открывали огонь в ответ.

Отметим, в последнее время ситуация на Донбассе ухудшилась. В штабе ООС это объясняют ротацией в рядах сепаратистов.

На прошлой неделе за день на Донбассе были ранены 11 военных.

 

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Теги: взрыв, военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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П    01.03.2021, 20:33
Оценка:  +3
П
Того, кто дает больную ответку. как правило. не трогают. И не провоцируют.
hyerwwser    01.03.2021, 19:38
Оценка:  -23
hyerwwser
Похоже снова расстрясли 19 литровый бутыль самогона-"первака"на ухабах...В итоге произошёл взрыв и появилась куча раненых пацанов!Кто за это ответит,я вас спрашиваю?
don002    01.03.2021, 19:56
Оценка:  -24
don002
У бандеровских фашистов пуканы разарвало
Shiko    01.03.2021, 20:29
Оценка:  +5
Shiko
Ну, не так разАрвало, как у Беса недельку назад
Брюква_и_Клюква    01.03.2021, 20:30
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Правильно - разОрвало. Кто тебя учил твоему собачьему языку, гоминид тамбовский?
ЗaeлoПлacтинку    01.03.2021, 19:26
Оценка:  -24
ЗaeлoПлacтинку
БМ писал- было сегодня восемь предупреждений - не фашиствуй, не пей, не трогай Украину. Все равно наширялись свидомые индийской вакцины и поперли в психическую атаку на защитников Украины. Результат снова один 200 и девять трехсотых. Слава героям.
Shiko    01.03.2021, 20:25
Оценка:  +6
Shiko
Судя по твоему бреду, спутник У вставляет покруче индийской вакцины)
ЗaeлoПлacтинку    01.03.2021, 20:53
Оценка:  -23
ЗaeлoПлacтинку
Здесь главное результат читай от какой вакцины вдевятером рехнулись на минах.
Брюква_и_Клюква    01.03.2021, 20:59
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Бес, у тебя плохо получается козлить аккаунты. Тебя выдает твоя природная мокшанская тупость
ЗaeлoПлacтинку    01.03.2021, 21:12
Оценка:  -22
ЗaeлoПлacтинку
Но Брюква_и_Клюква, согласись что Спутник V лучше, от него на свои мины не прет. А ты бы ширнулся индийской мочей? А эти мyдaки ширнулись и пошли против украинского народа. и капец им настал у кого яйца на дереве, у кого член на дереве. Скажи Брюква_и_Клюква, ты уколишься индийской шизой?

,
Shiko    01.03.2021, 21:54
Оценка:  0
Shiko
Результат я вижу по тебе и ещё 140млн таких же как ты).
Shiko    01.03.2021, 21:57
Оценка:  0
Shiko
Да, кстати, а чего дед кабаев не попробует знаменитую россосийскую вакцину? Ссыт, небось?
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