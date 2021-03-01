На Донбассе подорвались военные: девять раненых

Автомобиль с военными подорвался на взрывном устройстве возле Водяного. Всех раненых забрали в больницу.

С начала года на Донбассе резко выросло число раненых и погибших военных facebook.com/otueast

На Донбассе возле Водяного в результате подрыва пострадали девять военных, сообщает Оперативно-тактическая группировка Восток в понедельник, 1 марта.

"Сегодня, 1 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмирования", - говорится в сообщении.

Военных доставили в лечебное учреждение.

В то же время, штаб ООС сообщает, что сепаратисты сегодня три раза нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник вел прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя - также из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку н.п.Богдановка противник осуществил прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

Военные открывали огонь в ответ.

Отметим, в последнее время ситуация на Донбассе ухудшилась. В штабе ООС это объясняют ротацией в рядах сепаратистов.

На прошлой неделе за день на Донбассе были ранены 11 военных.

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