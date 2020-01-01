Гетманцев: Игорный бизнес уже начал приносить доход в казну

Согласно бюджету на 2021 год, Кабмин хочет получить за работу азартных заведений в Украине 7,44 млрд гривен.

В Украине работает уже пять легальных казино Unsplash

Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на общую сумму в 70 млн грн, сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев после заседания парламентской фракции "Слуга народа". Об этом в понедельник, 1 марта, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы слушали доклад руководителя игорной комиссии Ивана Рудого. Он нам доложил, что три лицензии уже выданы и оплачены на 70 миллионов", - сказал Гетманцев.

В целом, с начала года было выдано пять ливерховнцензий на ведение игорного бизнеса, но 130 млн гривен еще за две должны поступить в казну уже в ближайшее время.

Таким образом, подчеркнул Гетманцев, всего за два первых месяца легализация азартных игр принесла Украине 200 млн гривен.

Напомним, что в январе Комиссия по азартным играм в Украине отклонила все заявки на лицензии. Заявки были поданы с неправильно оформленными документами.

Позже стало известно, что была выдана первая лицензия на онлайн-казино.

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