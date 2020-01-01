В Украине резко увеличилось количество новых случаев COVID

Продолжают болеть более 156 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 2 марта, подтвердили 7 235 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это почти на 2 тысячи случаев заражений больше, чем за предыдущие сутки.

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Состояние здоровья 3 486 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений во вторник подтвердили в Киеве (+655), Ивано-Франковской (+640), Винницкой (+577), Черновицкой (+495) и Закарпатской (+479) областях. Меньше всего – в Херсонской (+40) и Луганской (+47) областях. Среди заболевших есть 429 детей и 319 медиков.

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С начала пандемии в Украине уже подтвердили 1 364 705 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 182 036 человек (5 118 – за минувшие сутки), а 26 397 – умерли (185 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 156 272 человека.

Напомним, что вчера, 2 марта, в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области вакцинировался от коронавируса Владимир Зеленский.