“Украинская Венеция” на Одесчине утопает в нечистотах из-за долгов

Канализацию отключили от электричества, в Дунай потекли отходы.

В туристическом городке Вилково на воде в Одесской области уже неделю не работает вакуумная канализация.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В “украинской Венеции” отключили от электроэнергии помповые станции. Из-за этого перестала функционировать канализация.

Около 30 городских объектов не могут пользоваться канализацией. В результате стоки текут в Дунай, так как подземные емкости уже их не вмещают.

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Как стало известно, город задолжал 7 тыс. грн. за электричество, поэтому выключили станции. Водоканал и чиновники пока не решили, кто должен выплатить долг.

Отмечено, что вакуумная канализация была построена, чтобы защитить реку в Вилково от отходов. На строительство дали 4,5 млн евро европейские партнеры. Специалисты говорят, что если система будет простаивать больше месяца, ее работу уже нельзя будет возобновить, придется только возводить новое сооружение.

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму за год почти в 2,5 раза уменьшились запасы воды.

