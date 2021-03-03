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“Украинская Венеция” на Одесчине утопает в нечистотах из-за долгов

Комментариев: 3
Канализацию отключили от электричества, в Дунай потекли отходы.
Вилково топит канализационными стоками
Вилково топит канализационными стоками
Скриншот из видео

В туристическом городке Вилково на воде в Одесской области уже неделю не работает вакуумная канализация.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В “украинской Венеции” отключили от электроэнергии помповые станции. Из-за этого перестала функционировать канализация.

Около 30 городских объектов не могут пользоваться канализацией. В результате стоки текут в Дунай, так как подземные емкости уже их не вмещают.

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Как стало известно, город задолжал 7 тыс. грн. за электричество, поэтому выключили станции. Водоканал и чиновники пока не решили, кто должен выплатить долг.

Отмечено, что вакуумная канализация была построена, чтобы защитить реку в Вилково от отходов. На строительство дали 4,5 млн евро европейские партнеры. Специалисты говорят, что если система будет простаивать больше месяца, ее работу уже нельзя будет возобновить, придется только возводить новое сооружение.

Напомним, ранее мы писали, что в Крыму за год почти в 2,5 раза уменьшились запасы воды.

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Теги: Вилково, нечистоты, канализация, стоки, видео
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Комментариев (3)
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ndelliopoo    03.03.2021, 16:11
Оценка:  -20
ndelliopoo
Это действительно:"Украинская Говнеция"! :-)
Брюква_и_Клюква    03.03.2021, 16:32
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Ты не прав, Бес. Вилково - единственный из городов и поселков в Украине, где мокши составляют большинство населения. Воистину, где узкий мир - там говно!
Операторська    03.03.2021, 15:38
Оценка:  +6
Операторська
7 тис. грн? це ж копійки, люди скинутись можуть ...
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