Генпрокурор Венедиктова подала в суд на телеведущую

Вместе с телеведущей есть ещё два соответчика.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подала в суд на телеведущую Янину Соколову. Об этом Соколова написала на своей странице в Facebook.

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По её словам, дело касается интервью “тайного агента НАБУ“ Евгения Шевченко для программы “Соромно“.

В интервью речь идет про взятку в размере 6 млн долларов за закрытие уголовного дела в отношении бывшего министра экологии Михаила Злочевского. Шевченко утверждает, что генпрокурор якобы взяла деньги от Злочевского, чтобы закрыть открытое в отношении него уголовное дело.

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Ответчиками по этому делу вместе с Соколовой являются Шевченко и “Интеррадио“.

Напомним, в прошлом году Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, которого подозревают в организации попытки дать взятку главам САП и НАБУ.