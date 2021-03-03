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Генпрокурор Венедиктова подала в суд на телеведущую

Комментариев: 1
Вместе с телеведущей есть ещё два соответчика.
Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова
УНИАН

Генпрокурор Ирина Венедиктова подала в суд на телеведущую Янину Соколову. Об этом Соколова написала на своей странице в Facebook.

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По её словам, дело касается интервью “тайного агента НАБУ“ Евгения Шевченко для программы “Соромно“.

В интервью речь идет про взятку в размере 6 млн долларов за закрытие уголовного дела в отношении бывшего министра экологии Михаила Злочевского. Шевченко утверждает, что генпрокурор якобы взяла деньги от Злочевского, чтобы закрыть открытое в отношении него уголовное дело.

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Ответчиками по этому делу вместе с Соколовой являются Шевченко и “Интеррадио“.

Напомним, в прошлом году Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, которого подозревают в организации попытки дать взятку главам САП и НАБУ.

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Теги: телеведущая, генпрокурор, суд, интервью, Ирина Венедиктова, Злочевский, Шевченко
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Комментариев (1)
jdferrcxer    03.03.2021, 17:34
Оценка:  -21
jdferrcxer
А когда уже закроют эти три антиукраинские помойки-Прямой,Еспрессо и 5-й?
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