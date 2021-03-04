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Россия не захватила бы Крым, будь Украина в НАТО – Столтенберг

Комментариев: 5
В НАТО признали, что действовали бы иначе, будь Украина членом альянса.
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
epa.eu

Если бы Украина состояла в НАТО, Россия не захватила бы Крым. Другие участники военного альянса вступились бы за нее. Как пишет РБК-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Колледже Европы в бельгийском Брюгге.

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Во время серии вопросов у Столтенберга спросили, могла ли Россия захватить Крым, будь Украина членом НАТО.

“Мой короткий ответ – этого бы не случилось, потому что цель существования НАТО – защищать каждого союзника“, - ответил на это генсек Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что в НАТО действует правило “один за всех и все за одного“, который применяется, когда атакуют одного из участников.

Напомним, Столтенберг назвал главные угрозы NATO и ЕС – это РФ, терроризм и климат. Угрозы, которые после пандемии сохранились, следует преодолевать всем вместе, а не одной стране или континенту.

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Теги: НАТО, Столтенберг, аннексия Крыма, Россия
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Комментариев (5)
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shk67    04.03.2021, 14:57
Оценка:  +1
shk67
Были бы и в НАТО и в ЕС если б прыщавый Ющь все не пpocpaл. За сколько сребников он продался, интересно?
WTF2wtf    04.03.2021, 14:31
Оценка:  +3
WTF2wtf
Это и так всем понятно ... преступный путинский режим нападает только на тех , у кого намного слабее армия (но никогда на членов НАТО, даже на самые мелкие страны)
ffdbff    04.03.2021, 14:27
Оценка:  -27
ffdbff
Россия не захватила бы Крым если бы вы пиндосы не устроили гос. переворот и если бы ВСУ хоть как то попыталось ззащищаться следуя данной присяге.
Vixerunt    04.03.2021, 14:31
Оценка:  +5
Vixerunt
русский вы оккупанты и убийцы; Амеры у нашей страны ничего не украли и американские солдаты не убивают украинцев. А вот к вашей рф у нас много вопросов.
WTF2wtf    04.03.2021, 14:33
Оценка:  +2
WTF2wtf
Быдло-говномет оккупантов из раши,
вашему нападению на Украину и всей этой путинской войне нет оправдания.
С таким же успехом гитлеровские говнометы оправдывали гитлеровские преступления ... теперь путинское штатное быдло
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