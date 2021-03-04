Россия не захватила бы Крым, будь Украина в НАТО – Столтенберг
Если бы Украина состояла в НАТО, Россия не захватила бы Крым. Другие участники военного альянса вступились бы за нее. Как пишет РБК-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Колледже Европы в бельгийском Брюгге.
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Во время серии вопросов у Столтенберга спросили, могла ли Россия захватить Крым, будь Украина членом НАТО.
“Мой короткий ответ – этого бы не случилось, потому что цель существования НАТО – защищать каждого союзника“, - ответил на это генсек Альянса.
Столтенберг подчеркнул, что в НАТО действует правило “один за всех и все за одного“, который применяется, когда атакуют одного из участников.
Напомним, Столтенберг назвал главные угрозы NATO и ЕС – это РФ, терроризм и климат. Угрозы, которые после пандемии сохранились, следует преодолевать всем вместе, а не одной стране или континенту.
вашему нападению на Украину и всей этой путинской войне нет оправдания.
С таким же успехом гитлеровские говнометы оправдывали гитлеровские преступления ... теперь путинское штатное быдло