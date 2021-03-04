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В Харькове депутат-порошенковец отказался выступать на украинском

Комментариев: 1
В партии уже заявили, что их депутат нарушил не только партийную этику, но и закон.
Александр Дорошенко
Александр Дорошенко
facebook.com/eskharkiv

В Харькове на внеочередной сессии областного совета депутат Александр Дорошенко отказался выступать на украинском языке и говорил по-русски. Пикантность этой ситуации придает то, что депутат представляет партию “Европейская солидарность“ Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского областного отделения партии.

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“Действия депутата Дорошенко противоречат идеологическим принципам партии и нарушают ключевые для нас принципы. От партии ему высказан выговор за нарушение действующего Закона. Сегодня на заседании фракции эта ситуация срочно будет рассмотрена. По итогам о решении будет проинформирована общественность“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что депутата могут исключить из фракции с последующим применением процедуры императивного мандата. Т.е. Дорошенко могут лишить депутатских полномочий.

Напомним, днепровский депутат заговорил на “восточно-украинском“ языке. Слова политика вызвали у его коллег смех.

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Теги: русский язык, украинский язык, депутаты, Харьков, Европейская солидарность
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Комментариев (1)
mercvxzzse    04.03.2021, 18:08
Оценка:  -22
mercvxzzse
Правильно что не захотел позориться.Ведь он,как и любой другой"патриот",не владеет"мовой",а базарит на суржике.
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