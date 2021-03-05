На скульптуре в Турции обнаружили карту с "российским" Крымом
В турецком курортном городе Алания обнаружили скульптуру с нанесенной на ней картой РФ и аннексированным Крымом как ее территорией. После вмешательства МИД Украины изображение удалили. Об этом в четверг, 4 марта, рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Facebook.
"Во время одного из международных фестивалей искусства в курортном городе Алания (Турция) на одной из скульптур, автором которой стала российская гражданка, была изображена карта РФ с оккупированным Крымом", - сообщила политик.
Узнав об этом, консул Украины в Анталии Эмир Рустамов накануне нанес визит мэру Алании Адему Мурату Юджелю и обратился к нему с просьбой удалить карту.
По словам Джапаровой, реакция турецких коллег была мгновенной.
"Теперь искусство не преобразовано в политический инструмент влияния и не вводит в заблуждение жителей и гостей замечательного города Алания о территории Российской Федерации. Крым - это Украина!" - резюмировала замглавы украинского МИД.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2014 году российские власти не аннексировали бы Крымский полуостров, если бы Украина была членом альянса.
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