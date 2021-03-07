Тихановский осудил аннексию Крыма Россией

Сергей Тихановский посмотрел в СИЗО российское телевидение и понял, что "они оболгали и украинцев".

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский заявил, что Крым должен вновь стать украинским де-факто. Так он ответил на вопрос "Чей Крым?" читателя своего канала в Telegram Страна для жизни в воскресенье, 7 марта.

"То, что в Беларуси транслируются российские каналы - это огромное зло. Раньше, глядя, например, "60 минут", у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским", - подчеркнул Тихановский.

Напомним, что на КПВВ с Крымом откроют пункт вакцинации от COVID-19. Правительство сделает все от него зависящее, "чтобы обеспечить на КПВВ процесс вакцинации в разумных пределах".

Также в МИД объяснили, на чем будет сосредоточена Крымская платформа. Работу над Крымской платформой будут проводить по пяти ключевым направлениям, сообщили в главном дипломатическом ведомстве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet