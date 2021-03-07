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Тихановский осудил аннексию Крыма Россией

Комментариев: 3
Сергей Тихановский посмотрел в СИЗО российское телевидение и понял, что "они оболгали и украинцев".
Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто
Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто
spring96.org

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский заявил, что Крым должен вновь стать украинским де-факто. Так он ответил на вопрос "Чей Крым?" читателя своего канала в Telegram Страна для жизни в воскресенье, 7 марта.

"То, что в Беларуси транслируются российские каналы - это огромное зло. Раньше, глядя, например, "60 минут", у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским", - подчеркнул Тихановский.

Напомним, что на КПВВ с Крымом откроют пункт вакцинации от COVID-19. Правительство сделает все от него зависящее, "чтобы обеспечить на КПВВ процесс вакцинации в разумных пределах".

Также в МИД объяснили, на чем будет сосредоточена Крымская платформа. Работу над Крымской платформой будут проводить по пяти ключевым направлениям, сообщили в главном дипломатическом ведомстве.

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Теги: Беларусь, Крым, аннексия Крыма, Тихановская
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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lightoflife    07.03.2021, 19:12
Оценка:  -19
lightoflife
только Украине от этого не легче.
nelci    07.03.2021, 19:57
Оценка:  -1
nelci
Если бы Тихановский смотрел не Скабееву, а Украинское ТВ, он бы подобные заявления сделал бы гораздо раньше!
Правда раньше его мнение , кроме его жены, никого не интересовало.
lightoflife    07.03.2021, 19:12
Оценка:  -20
lightoflife
только Украине от этого не легче.
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