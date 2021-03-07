Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине сорвали самый большой джекпот

Комментариев: 1
Игрок угадал все шесть чисел, которые выпали на лототроне, и выиграл в лотерею 33 миллиона гривен.
В Украине сорвали самый большой джекпот - 33 млн грн
В Украине сорвали самый большой джекпот - 33 млн грн
cnn.com

В Украине сорвали самый большой джекпот - 33 миллиона гривен. Об этом сообщает Украинская национальная лотерея в воскресенье, 7 марта.

"Невероятно повезло онлайн-игроку Украинской национальной лотереи. Он выиграл самый большой джекпот Украины - 33 032 000 гривен", - сказано в сообщении.

Победитель купил многотиражный билет Супер Лото еще утром 4 марта на шесть полей и пять розыгрышей подряд.

Лототрон в 2078 тираже выбрал 05 19 24 34 38 46 - числа полностью совпали с одной из комбинаций игрока и принесли ему очень большой выигрыш.

Напомним, что ранее в Швейцарии был сорван рекордный для Европы джек-пот. Победитель, личность которого пока неизвестна, угадал выигрышную комбинацию из пяти чисел, а также два счастливых числа.

Также сообщалось, что в США сорвали джекпот в $1 млрд. Победитель может получить полную сумму своего выигрыша выплатами на протяжении 30 лет или обналичить все сразу, но тогда сумма снизится до $776,6 млн.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, лотерея, джекпот
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
КульныйПэрэць    07.03.2021, 21:31
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
На оплату услуг ЖКХ в отопительный период ему теперь точно денег хватит.Скорее-всего. :-)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь