Игрок угадал все шесть чисел, которые выпали на лототроне, и выиграл в лотерею 33 миллиона гривен.

В Украине сорвали самый большой джекпот - 33 миллиона гривен. Об этом сообщает Украинская национальная лотерея в воскресенье, 7 марта.

"Невероятно повезло онлайн-игроку Украинской национальной лотереи. Он выиграл самый большой джекпот Украины - 33 032 000 гривен", - сказано в сообщении.

Победитель купил многотиражный билет Супер Лото еще утром 4 марта на шесть полей и пять розыгрышей подряд.

Лототрон в 2078 тираже выбрал 05 19 24 34 38 46 - числа полностью совпали с одной из комбинаций игрока и принесли ему очень большой выигрыш.

Напомним, что ранее в Швейцарии был сорван рекордный для Европы джек-пот. Победитель, личность которого пока неизвестна, угадал выигрышную комбинацию из пяти чисел, а также два счастливых числа.

Также сообщалось, что в США сорвали джекпот в $1 млрд. Победитель может получить полную сумму своего выигрыша выплатами на протяжении 30 лет или обналичить все сразу, но тогда сумма снизится до $776,6 млн.

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