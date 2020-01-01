На Закарпатье рабочим организуют спецперевозки из-за карантина

Перевозчики должны будут проинформировать Нацполицию о маршрутах спецперевозок, решили власти области.

На Закарпатье для рабочих организуют спецперевозки

В Закарпатской области для работников критической инфраструктуры организуют маршруты спецперевозок в связи с введением жесткого карантина. Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков в Facebook в воскресенье, 7 марта.

Полосков пояснил, что дал поручение сформировать спецперевозки безотлагательно.

"В соответствии с распоряжением райгосадминистрациям, исполнительным органам местных советов, руководителям соответствующих медицинских учреждений и автомобильным перевозчикам пассажиров необходимо до 8:00 8 марта 2021 года обеспечить заключение договоров по перевозкам персонала автобусными маршрутами специальных перевозок", - сказано в сообщении.

Также перевозчики должны проинформировать Нацполицию о сформированных маршрутах спецперевозок.

Напомним, что ранее на Закарпатье объявили красную зону карантина. Высший уровень эпидемической опасности и соответствующие ограничения вступят в силу 8 марта.

Также сообщалось, что Укрзализныця ограничивает продажу билетов на Закарпатье. Выехать или въехать в регион по приобретенным билетам можно до 8 марта включительно, предупредила пресс-служба компании.

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