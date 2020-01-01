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У троих человек в Тернопольской области обнаружили COVID-19 в третий раз

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В Тернопольской области участились повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Под Тернополем у троих человек третий раз обнаружили коронавирус
Под Тернополем у троих человек третий раз обнаружили коронавирус

В Тернопольской области инфекцию второй раз диагностировали у более шестидесяти жителей региона, а у троих человек эту болезнь обнаружили в третий раз. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает местный сайт За Збручем.

По словам эпидемиолога областного лабораторного центра Владимира Паничева, повторные заболевания характерны и для других вирусных инфекций.

Людям, которые болели коронавирусом уже не раз, эксперт рекомендует пройти полное медицинское обследование.

"До сих пор мы не можем утверждать, это повторные инфицирования, или повторные обнаружения. Возможно такое, что организм полностью не освободился от вируса, а затем из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать. Исследования продолжаются. Возможно позже будем иметь точное объяснение", - заявил врач.

Накануне в Тернопольской области диагностировали 256 новых случаев коронавируса. Больше всего больных обнаружили в Тернопольском районе. А общее число лабораторно подтвержденных случаев в области достигло 44230.

Ранее сообщалось, что Украина готова обсуждать с ЕС международные паспорта вакцинации. Денис Шмыгаль считает лучший вариант и наиболее надежный - это электронная верификация вакцинированного лица.

Также Шмыгаль заявил, что COVID-вакцина будет стоить столько же, сколько и от гриппа. На данный момент цены вакцин от коронавируса у производителей колеблются от $15 до $20, говорит премьер.

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Теги: инфекция, пандемия, Тернопольская область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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