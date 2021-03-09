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В Виннице судят агитатора, призывавшего изменить госграницу

Комментариев: 1
Антиукраинские материалы он размещал в Сети.
Обыск в доме подозреваемого
Обыск в доме подозреваемого
facebook.com/ssu.vinnytsia/

В Винницкой области Служба безопасности Украины передала в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в Сети агитировал за изменение территориальной целостности нашего государства. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Управления СБУ в Винницкой области.

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По версии следствия, обвиняемый размещал на личных страницах в социальных сетях фото и видеоматериалы с агитацией по изменению государственной границы Украины.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факт призывов к совершению преступлений во вред государственной безопасности нашей страны.

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Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве и Сумах двух мужчин, которые в социальных сетях вели антиукраинскую агитацию. Один из них долгое время жил в России.

facebook.com/ssu.vinnytsia/

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Теги: Винницкая область, СБУ, агитатор, граница, суд, уголовное производство, Украина
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Комментариев (1)
Свидома-Погань    09.03.2021, 13:22
Оценка:  0
Свидома-Погань
Когда будут судить тех кто Крым про.сра.л? Минурасты фас)
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