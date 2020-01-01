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Шкарлет придумал, как убрать "лечебную соду" из учебников

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Грубые ошибки и антинаучные утверждения больше не появятся в украинских учебниках.
Сергей Шкарлет
Сергей Шкарлет
facebook.com/UAMON

Министерство образования и науки будет выкладывать в открытом доступе электронные версии учебников еще до их официального утверждения. Так в министерстве надеются решить проблему некачественной учебной литературы. Об этом заявил в своем Телеграм-канале глава образовательного ведомства Сергей Шкарлет.

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Министр отметил, что проблема качества школьной литературы накапливались годами, что и вылилось в многочисленные скандалы с “лечебной содой“ и “глинтвейном для разогрева“.

“Моим предшественникам должно быть как минимум стыдно за такую ​​работу. Но даже если их и мучает совесть, то это точно не вернет государству сотни миллионов гривен, потраченных на печать учебников ненадлежащего качества“, - подчеркнул глава МОН.

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Чтобы не допустить появления в будущем новых учебников с грубыми неточностями, Министерство образование намерено разработать новый порядок конкурсного отбора учебников. Как предполагается, полные электронные версии учебников будут доступны на всех этапах конкурсного отбора.

“Также особое внимание будет уделено дизайнерскому исполнению учебников, соблюдению санитарно-гигиенических требований к ним. … Обсуждается возможность апробации учебников перед их массовым внедрением в учебных заведениях“, - рассказал Шкарлет.

Напомним, ранее министр Шкарлет уже вынужден был оправдываться из-за “ляпов“ в учебниках, в том числе из-за “лечебной соды“. Глава МОН заявлял, что виновные в появлении учебников с ошибками в министерстве уже не работают.

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Теги: учебник, школа, МОН, Шкарлет
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