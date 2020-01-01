Правительство расширит круг получателей субсидий

На сегодняшний день около пяти миллионов домохозяйств в Украине получают субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Государство обещает поддерживать тех граждан, которые не могут платить за коммунальные услуги Корреспондент.net

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проработать вопрос расширения круга получателей жилищно-коммунальных субсидий. Об этом во вторник, 9 марта сообщает пресс-служба правительства.

"Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не сможет платить за коммунальные услуги", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам совещания о состоянии расчетов населения за жилищно-коммунальные услуги.

Отмечается, что по итогам совещания премьер дал поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в том числе провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

Кроме того, глава правительства поручил Минфину вместе с Минэнерго разработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиону совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, в конце января Минсоцполитики попросило больше денег для субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В госбюджете на 2021 год расходы на выплату субсидий гражданам предусмотрены в размере 36,6 млрд гривен, но этого мало для помощи украинцам, которые в ней нуждаются, утверждали в Минсоцполитики.

Через несколько дней Верховная Рада обязала Кабмин в течение месяца внести в парламент изменения в госбюджет на 2021 год, которые предполагают увеличение расходов на субсидии. Проект постановления поддержали 337 нардепов.

Также утверждалось, что рост тарифов не повлияет на получателей субсидий. Почти 1,8 млн украинских семей пользуются льготами при оплате услуг ЖКХ и имеют скидку 25-100% в зависимости от категории льготника.

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