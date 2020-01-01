В Киеве девочка выбросилась из окна многоэтажки

Медики констатировали смерть ребенка. Возможную причину самоубийства выясняют следователи.

В Святошинском районе Киева 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством. Об этом во вторник, 9 марта, на своей странице в Facebook сообщает Вартові еспресо.

Сообщается, что подросток позвонила маме и сказала, что уже возвращается домой с урока рисования.

Как пишет издание, после этого она зашла в 18-этажный дом на бульваре Кольцова.

Девочка оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа.

На вызов прибыли медики, которые констатировали смерть ребенка. Причина самоубийства неизвестна.

Ранее в Украине еще двое подростков выпали из окон. В Чернигове 13-летний мальчик госпитализирован после падения с восьмого этажа. В Киеве 15-летняя девочка скончалась после падения с шестого этажа.

Также сообщалось, что в Каменском школьница отравилась таблетками, ее нашли на остановке. Также недавно сообщалось, что двое подростков покончили с собой. В Одессе 18-летний юноша на глазах у очевидцев выпрыгнул с балкона на 15 этаже.

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