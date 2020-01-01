На Житомирщине в один день деревьями убило двух лесников

Как рассказали в полиции, это были два отдельных случая в разных локациях.

В Житомирской области за один день два лесника погибли при падении деревьев во время санитарной чистки леса. Как сообщает пресс-служба местной полиции, речь идет о двух отдельных случаях.

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Сначала трагедия произошла в одном из лесничеств Романовского лесхоза. Утром 10 марта в отделение полиции в г. Чудново поступило сообщение о гибели 55-летнего жителя с. Карвиновка, который занимался санитарной вырубкой леса в одном из кварталов Соболевского лесничества. Во время работ на него упало дерево. Он скончался по дороге в Чудновскою больницу.

В этот же день около полудня полицейские получили сообщение об еще одном аналогичном случае: дерево упало на 46-летнего мужчину в Барановском лесничестве. От полученных травм он погиб на месте.

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“Сейчас идет установление всех обстоятельств событий в рамках уголовных производств, начатых по ч. 2 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) УК Украины. Тела погибших направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз“, - сообщили в полиции.

В случае установления виновных в этих происшествиях, им грозит лишением свободы на срок до 7 лет.

Напомним, в начале января в Ивано-Франковской области произошел похожий случай – мужчину убило упавшим деревом.