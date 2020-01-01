В СНБО не знают о наступлении на Донбассе

У СНБО нет информации о подготовке наступления на Донбассе 15 марта. Подобные слухи в четверг, 11 марта, прокомментировал глава Совбеза Алексей Данилов.

Его попросили прокомментировать заявления сепаратистов о том, что ВСУ готовят наступления на следующей неделе.

"СНБО 24 часа в сутки получает информацию от всех соответствующие структур. То, что касается дат, 15 марта - это уже какая-то мантра. Непонятно, почему все сегодня говорят о 15 марта", - ответил Данилов.

По его словам, руководство страны понимает, что происходит на фронте.

"Наша армия уже не позволит сделать то, что было в 2014 году, кто бы это ни был. Это совсем другая армия", - добавил Данилов.

Также он сообщил, что на заседании СНБО обсудили необходимость усиления борьбы с контрабандой на Донбассе.

"ВНа следующем заседании соответствующие службы будут делать доклад по этому вопросу, речь идет о том, что мы должны поставить точку в этом сложном вопросе", - сказал Данилов.

Он добавил, что есть "три табачные фабрики, которые находятся на оккупированных территориях, другие предприятия производят подакцизные товары", которые в обход всех возможных границ попадают на территорию Украины.

Напомним, позавчера на Донбассе зафиксировали сразу 21 обстрел за сутки, но вчера интенсивность нарушений снизилась - восемь обстрелов, один военный погиб.