На Николаевщине перекрыли дорогу из-за фейковой взрывчатки
В Первомайске на Николаевщине полиция остановила движение по ул. Грушевского из-за сообщения о возможном взрыве.
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Об этом сообщает полиция Николаевской области.
Отмечено, что горожане нашли в подземном переходе подозрительные предметы, похожие на взрывчатку. На место тут же прибыла следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.
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Территорию оцепили, после чего обследовали подземный переход. В итоге выяснилось, что найденные предметы оказались муляжом взрывного устройства.
Выявленные предметы не представляют угрозы жизни и здоровью граждан. Движение по улице Грушевского восстановлено. Обстоятельства устанавливаются, - сказано в сообщении полиции.
Напомним, ранее мы также писали, что в Черновцах в торговом центре произошел взрыв.