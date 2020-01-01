На Волыни рухнул мост, есть пострадавшие

При обвале моста травмы получили пять человек.

В Волынской области произошло обрушение автомобильного моста. Как сообщает “Суспильне“ со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции, в инциденте пострадали пять человек.

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Обрушение произошло около 13:00 в пятницу, 12 марта, в селе Пятидни на автодороге Владимир-Волынский – Устилуг. В тот момент на мосту проводились дорожно-ремонтные работы.

Отмечается, что обрушение было неполным – обвалился сегмент на полосе, где производились ремонтные работы. В настоящее время автомобильное движение по мосту сохраняется.

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Рабочие, которые пострадали при обрушении, госпитализированы в больницу Владимира-Волынского. По данным местного издания "Буг", один человек получил легкие травмы, трое – средней тяжести. Данных о пятом пострадавшем нет. Отмечается, что все в стабильном состоянии.

Напомним, во Львове рухнувший фасад проломил крышу авто. Момент обвала попал на видео.