Во Львове рухнувший фасад проломил крышу авто

Момент обвала попал на видео.

Во Львове упавшие куски фасада повредили авто.

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Об этом сообщила Варта1, показав видео обрушения. Также подробности опубликовала ТСН.

Уточняется, что инцидент произошел на ул. Б.Лепкого-Щепкина. От дома отвалился фрагмент фасада и полетел вниз.

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Пострадал стоявший в пробке недалеко от дома автомобиль Renault. На видео видно, как сначала на него посыпались мелкие камешки, а потом большой камень упал на панорамную крышу и проломил ее. Также у машины оказались разбиты фары, лобовое стекло и поврежден капот.

В авто был водитель, по данным СМИ, он остался невредим. Двое прохожих, которые проходили в момент обвала рядом, тоже не попали под камни.

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом столкнулись военный самолет и авто, один человек в больнице.

