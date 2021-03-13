Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разумков не вошел в политсовет партии Слуга народа

Комментариев: 1
Дмитрия Разумкова не будет в политсовете в связи с личной занятостью. При этом в партии считают, что работа в политсовете "не будет требовать много времени".
Дмитрий Разумков займется парламентской реформой
Дмитрий Разумков займется парламентской реформой

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не вошел в состав политического совета партии Слуга народа. Об этом сказал глава политсилы Александр Корниенко на брифинге, сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 13 марта.

"Не думаю, что у него есть много возможностей уделять внимание партийной работе. К тому же, он сам неоднократно заявлял, что хотел бы сосредоточиться на работе над парламентской реформой", – сказал Корниенко

В то же время, по словам лидера фракции и главы политсовета Слуги народа Давида Арахамии, желательно, чтобы такие должностные лица, как президент, премьер-министр и спикер парламента оставались аполитичными. Вместе с тем он подчеркнул, что работа в политсовете "не будет требовать много времени", поэтому он полагает, что у министров, которые вошли в его состав, "не будет проблем с этим".

Напомним, сегодня в Киеве состоялся съезд партии Слуги народа. Он прошел в КВЦ Парковый.

На съезде выступил президент Владимир Зеленский. Он пообещал, что партия  избавится от "засланных казачков".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: спикер, Рада, Верховная Рада, парламент, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Партия Слуга народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
МиЗдобулиАфрику    13.03.2021, 18:04
Оценка:  -25
МиЗдобулиАфрику
Разумков нн гений.Но его интеллект позволяет ему понимать что"Слуга народа"-это политический труп.А клоун,при самых неблагоприятных для него раскдадах,сможет стать не только политическим трупом...А на трупы не ставят.И это тоже Разумков знает очень хорошо.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь