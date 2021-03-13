Разумков не вошел в политсовет партии Слуга народа

Дмитрия Разумкова не будет в политсовете в связи с личной занятостью. При этом в партии считают, что работа в политсовете "не будет требовать много времени".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не вошел в состав политического совета партии Слуга народа. Об этом сказал глава политсилы Александр Корниенко на брифинге, сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 13 марта.

"Не думаю, что у него есть много возможностей уделять внимание партийной работе. К тому же, он сам неоднократно заявлял, что хотел бы сосредоточиться на работе над парламентской реформой", – сказал Корниенко

В то же время, по словам лидера фракции и главы политсовета Слуги народа Давида Арахамии, желательно, чтобы такие должностные лица, как президент, премьер-министр и спикер парламента оставались аполитичными. Вместе с тем он подчеркнул, что работа в политсовете "не будет требовать много времени", поэтому он полагает, что у министров, которые вошли в его состав, "не будет проблем с этим".

Напомним, сегодня в Киеве состоялся съезд партии Слуги народа. Он прошел в КВЦ Парковый.

На съезде выступил президент Владимир Зеленский. Он пообещал, что партия избавится от "засланных казачков".

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