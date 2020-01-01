Стало известно, когда начнется тестирование кандидатов в САП
Генпрокурор Ирина Венедиктова анонсировала на следующей неделе тестирования кандидатов на занятие административных должностей в САП на знание законодательства Украины и общие способности, после которых будут проведены собеседования и проверка на полиграфе. Об этом в субботу, 13 марта, она сообщила в Facebook.
"Мы двигаемся вперед, и главным локомотивом в этой борьбе должна стать Специализированная антикоррупционная прокуратура. Сейчас продолжается открытый конкурс на занятие административных должностей в САП. На следующей неделе состоятся тестирования кандидатов на знание законодательства и общие способности, после которых будут проведены собеседования и проверка на полиграфе", - рассказала генпрокурор.
По ее словам, Офис генпрокурора, сделал все возможное, чтобы этот процесс был прозрачным - "люди могли видеть онлайн, решения принимает комиссия; все их (кандидатов - ред.) документы размещены в свободном доступе на нашем сайте".
Отметим, сейчас САП временно возглавляет Максим Грищук. Накануне стало известно, что у него обокрали автомобиль.
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