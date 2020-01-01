В Украине выявили почти семь тысяч новых случаев COVID

Болеют более 213 тысяч украинцев.

В Украине в воскресенье, 14 марта, подтвердили 6 792 новых случая COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Среди заболевших есть 326 детей.

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Состояние здоровья 2 497 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в воскресенье зафиксировали в Житомирской (+778), Львовской (+552), Киевской (+464), Днепропетровской (+439) и Винницкой (+426) областях.

Меньше всего – в Кировоградской (+10), Луганской (+19) и Херсонской (+53) областях. Среди заболевших есть 326 детей и 109 медицинских работников.

Вчера украинские медики провели 27 598 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 17 338, методом ИФА - 3 236, экспресс-тестами на антиген - 27 024.

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Всего с начала пандемии в Украине выявили 1 467 548 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 226 007 человек (3 491 – за минувшие сутки), а 28 433 человек умерли (130 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 213 108 человек.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что вакцинироваться от коронавируса можно при незначительных инфекциях, например, простуде или субфебрильной температуре.