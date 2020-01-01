Зеленский подал в Раду срочный закон: Детали

Президент хочет как можно скорее внести поправки в работу судебной системы.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об электронных документах в уголовном процессе. Законопроект обозначен как неотложный. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Читай также: На Банковой озвучили цели цифровизации в Украине

Отмечается, что в случае принятия законопроекта бумажные и электронные документы в уголовном процессе получат одинаково законный статус.

“Это позволит перейти от тысяч страниц бумажных томов уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований. Также это значительно облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты, поможет повысить эффективность их работы“, - заявил Владимир Зеленский.

Читай также: Минюст рассказал, как онлайн подать заявление о регистрации брака

В президентской канцелярии ожидают, что внедрение электронного документооборота в судах уменьшит бюрократию в этой сфере. Как ожидается, подготовка и обработка документов следователями и прокурорами станет проще и быстрее. В свою очередь адвокаты смогут быстрее изучать материалы дела, подавать заявления и ходатайства. Сейчас же сторона защиты может изучать материалы дела только физически приехав к следователю или прокурору.

“Принятие этих законодательных изменений станет следующим важным шагом для диджитализации страны, которая является одним из приоритетов Президента“, - сообщили в Офисе Президента.

Напомним, ранее президент подписал закон об электронных трудовых книжках.