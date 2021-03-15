В МОЗ назвали "фейком" сообщения об отказе стран ЕС от вакцины AstraZeneca

В Минздраве напоминают, что европейский регулятор не нашел связи между вакцинацией и возникновением тромбов у привитых.

В МОЗ отметили, что страны не отказывались от вакцины AstraZeneca, а приостановили вакцинацию этим препаратом Imagо

В Минздраве Украины заявляют, что сообщения о том, что европейские страны отказываются от вакцины AstraZeneca, индийской версией которой проводится вакцинация в Украине - "не более, чем очередной фейк". Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Европейская медицинская ассоциация не подтвердила информацию о том, что вакцина AstraZeneca (Covishield) вызывает серьезные последствия в виде тромбоза. Поэтому слухи о том, что якобы европейские страны отказываются от этой вакцины - не более, чем очередной фейк", - говорится в сообщении.

В качестве примера ведомство указывает, что 11 марта в Италии запретили использовать серию доз препарата AstraZeneca в качестве меры пресечения после информации "о некоторых серьезных негативных последствиях".

"У неподтвержденного количества людей образовались тромбы. Однако итальянский государственный регулятор медицины отметил, что пока не установлено связи между предполагаемыми побочными эффектами и введением доз", - говорится в сообщении.

Позже вакцинацию препаратом прекратили Дания, Исландия и Норвегия. При этом в Дании приостановили применение вакцины лишь на 14 день из-за того, что вакцинацию связывают с возникновением тромбов у привитых.

"Сейчас нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты с этим препаратом. Преимущества вакцины продолжают превышать риски", - говорится в сообщении EMA.

В Минздраве отметили, что EMA не нашло доказательств, подтверждающих случаи нарушений свертывания крови именно после вакцинации, которые были зафиксированы в Австрии. Также об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией и побочными эффектами заявили в Федеральном офисе безопасности в здравоохранении (BASG) Австрии.

Напомним, сегодня Германия, Франция и Италия заявили о приостанавлении использования вакцины AstraZeneca. А в Италии еще и изъяли партию вакцины после смерти привитого мужчины.

Также сегодня сообщалось, что Нидерланды и Ирландия отказываются от вакцины AstraZeneca вслед за другими государствами ЕС.

Перед этим Норвегия, Дания, Австрия и другие государства Евросоюза приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся.

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