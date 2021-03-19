Президент Литвы выступил в Раде на украинском языке
В пятницу, 19 марта, президент Литвы Гитанас Науседа выступил с трибуны Верховной Рады. Большую часть своей речи он произнес на украинском языке, напомнив о давних дружеских взаимоотношениях и общих устремлениях двух народов.
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“Дорогие братья и сестры украинцы. Я прибыл в вашу страну с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который долго преследовался и уничтожался, однако не уничтожен“, - произнес литовский президент по-украински.
Это приветствие депутатский корпус встретил бурными аплодисментами.
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Далее Науседа напомнил, что 30 лет назад Литва защищала свою свободу во время трагических Январских событий в Вильнюсе. По его словам, тогда украинские добровольцы поспешили литовцам на помощь, а сегодня уже литовцы находятся рядом с народом Украины, который встал “на защиту своего достоинства“.
Президент Литвы отметил, что история взаимоотношений украинского и литовского народов насчитывает много веков.
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“Мы торговали, вели культурный обмен, сопротивлялись общему врагу. Наши народы вместе защищали дорогие для европейской цивилизации ценности. Уважение к верховенству права, свободу человека и демократию“, - сказал Науседа.
В этом контексте президент Литвы заявил о твердом непризнании незаконной аннексии Крыма.
Напомним, Науседа попросил Украину не покупать электроэнергию в Беларуси. Президент Литвы выступил с трибуны украинского парламента.
— Это что еще? хорош поэт! — возразила Дарья Михайловна, — разве вы знаете по-малороссийски?
— Нимало; да оно и не нужно.
— Как не нужно?
—
нах ты здесь скачешь по акккаунтам и гадишь постоянно?
Только потому что кремлевский упоротый фюррерок напал на Украину и чморит оккупированный россией Донбасс ради Крыма????? Гниль безголовая преступного режима ...
хотя путинский бот обязан быть дебилом, чтобы молча хавать конченые высеры про ихтамнет, съеденных снегирей, танки из шахт (либо быть самым конченым ублюдком-лицемером, как и глава российских оккупантов)