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Президент Литвы выступил в Раде на украинском языке

Комментариев: 12
Гитанас Науседа напомнил о многовековых дружеских отношениях двух народов – украинского и литовского.
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа
Верховная Рада / Телеграм

В пятницу, 19 марта, президент Литвы Гитанас Науседа выступил с трибуны Верховной Рады. Большую часть своей речи он произнес на украинском языке, напомнив о давних дружеских взаимоотношениях и общих устремлениях двух народов.

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“Дорогие братья и сестры украинцы. Я прибыл в вашу страну с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который долго преследовался и уничтожался, однако не уничтожен“, - произнес литовский президент по-украински.

Это приветствие депутатский корпус встретил бурными аплодисментами.

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Далее Науседа напомнил, что 30 лет назад Литва защищала свою свободу во время трагических Январских событий в Вильнюсе. По его словам, тогда украинские добровольцы поспешили литовцам на помощь, а сегодня уже литовцы находятся рядом с народом Украины, который встал “на защиту своего достоинства“.

Президент Литвы отметил, что история взаимоотношений украинского и литовского народов насчитывает много веков.

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“Мы торговали, вели культурный обмен, сопротивлялись общему врагу. Наши народы вместе защищали дорогие для европейской цивилизации ценности. Уважение к верховенству права, свободу человека и демократию“, - сказал Науседа.

В этом контексте президент Литвы заявил о твердом непризнании незаконной аннексии Крыма.

Напомним, Науседа попросил Украину не покупать электроэнергию в Беларуси. Президент Литвы выступил с трибуны украинского парламента.

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Теги: Науседа, Литва, украинский язык, Верховная Рада
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Статьи по теме

Комментариев (12)
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Майдановець    19.03.2021, 15:11
Оценка:  +4
Майдановець
Всесвітньо відому Енеїду Котляревський написав майже сто років перед Руднєвим. Видно Тургенєв крім своїх творів більше нічого не читав.
шаман_ярик    19.03.2021, 14:43
Оценка:  0
шаман_ярик
Спробуй запитати українця, відповідь тебе здивує.
Strv-003-3    19.03.2021, 13:47
Оценка:  -30
Strv-003-3
«Рудин», И. С. Тургенев, 1855 г "Вот мы толковали о литературе, — продолжал он, — если б у меня были лишние деньги, я бы сейчас сделался малороссийским поэтом.
— Это что еще? хорош поэт! — возразила Дарья Михайловна, — разве вы знаете по-малороссийски?
— Нимало; да оно и не нужно.
— Как не нужно?
Strv-003-3    19.03.2021, 13:47
Оценка:  -29
Strv-003-3
— Да так же, не нужно. Стоит только взять лист бумаги и написать наверху: «Дума»; потом начать так: «Гой, ты доля моя, доля!» или: «Седе казачино Наливайко на кургане!», а там: «По-пид горою, по-пид зелено’ю, грае, грае воропае, гоп! гоп!» или что-нибудь в этом роде. И дело в шляпе. Печатай и издава
Майдановець    19.03.2021, 15:04
Оценка:  +6
Майдановець
Не думал, что Тургенев способен на такой бред.
Strv-003-3    19.03.2021, 13:49
Оценка:  -29
Strv-003-3
Я попросил раз одного хохла перевести следующую, первую попавшуюся мне фразу: «Грамматика есть искусство правильно читать и писать». Знаете, как он это перевел: «Храматыка е выскусьтво правыльно чытаты ы пысаты…» Что ж, это язык, по-вашему? самостоятельный язык?
WTF2wtf    19.03.2021, 13:53
Оценка:  +12
WTF2wtf
Тупой нацист-говномет военных преступников из раши,
нах ты здесь скачешь по акккаунтам и гадишь постоянно?
Только потому что кремлевский упоротый фюррерок напал на Украину и чморит оккупированный россией Донбасс ради Крыма????? Гниль безголовая преступного режима ...
WTF2wtf    19.03.2021, 13:56
Оценка:  +12
WTF2wtf
"Мистецство", баран ты нацистский ...
хотя путинский бот обязан быть дебилом, чтобы молча хавать конченые высеры про ихтамнет, съеденных снегирей, танки из шахт (либо быть самым конченым ублюдком-лицемером, как и глава российских оккупантов)
Майдановець    19.03.2021, 14:56
Оценка:  +7
Майдановець
Так нужно было не хохла просить о переводе, а украинца. Коли деякі неосвічені росіяни починають філософствувати про мову і українців, вони виглядають дебілами, а їхні опуси дивують фальшивістю і надуманістю.
Майдановець    19.03.2021, 15:02
Оценка:  +6
Майдановець
Древнерусский язык "читати","писа ти", "молитися". Сучасна українська мова - "читати", "писати", "молитися". Так чия мова старша?
WTF2wtf    19.03.2021, 13:26
Оценка:  +16
WTF2wtf
Хм ... молодец дядя
WTF2wtf    19.03.2021, 13:26
Оценка:  +16
WTF2wtf
Респект!
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