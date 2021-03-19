Президент Литвы выступил в Раде на украинском языке

Гитанас Науседа напомнил о многовековых дружеских отношениях двух народов – украинского и литовского.

В пятницу, 19 марта, президент Литвы Гитанас Науседа выступил с трибуны Верховной Рады. Большую часть своей речи он произнес на украинском языке, напомнив о давних дружеских взаимоотношениях и общих устремлениях двух народов.

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“Дорогие братья и сестры украинцы. Я прибыл в вашу страну с известием дружбы и сотрудничества. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который долго преследовался и уничтожался, однако не уничтожен“, - произнес литовский президент по-украински.

Это приветствие депутатский корпус встретил бурными аплодисментами.

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Далее Науседа напомнил, что 30 лет назад Литва защищала свою свободу во время трагических Январских событий в Вильнюсе. По его словам, тогда украинские добровольцы поспешили литовцам на помощь, а сегодня уже литовцы находятся рядом с народом Украины, который встал “на защиту своего достоинства“.

Президент Литвы отметил, что история взаимоотношений украинского и литовского народов насчитывает много веков.

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“Мы торговали, вели культурный обмен, сопротивлялись общему врагу. Наши народы вместе защищали дорогие для европейской цивилизации ценности. Уважение к верховенству права, свободу человека и демократию“, - сказал Науседа.

В этом контексте президент Литвы заявил о твердом непризнании незаконной аннексии Крыма.

Напомним, Науседа попросил Украину не покупать электроэнергию в Беларуси. Президент Литвы выступил с трибуны украинского парламента.