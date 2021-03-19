Президенты Украины и Литвы подписали важный документ: детали

Совместная декларация двух президентов имеет большое значение для евроинтеграционных перспектив Украины.

Декларация о евроинтеграционных перспективах Украины, которую подписали президенты Украины и Литвы во время визита Гитанаса Науседы в Киев, имеет огромное значение для нашего государства. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

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По его словам, визит в Украину литовского президента оказался чрезвычайно продуктивным. Гитанас Науседа не только посетил ряд официальных мероприятий, но также принял участие в подписании восьми двусторонних документов.

“Один из них для нас – особенный. Речь идет о Совместной декларации Президентов Украины и Литвы относительно европейской перспективы Украины. Это первый документ такого содержания, который был заключен Украиной с государством-членом ЕС“, - подчеркнул Жовква.

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Подписанный документ не только признает право Украины подать заявку на вступление в Европейский Союза, но и закрепляет намерения официального Вильнюса помогать Киеву в этом направлении. Литва заверяет, что готова поддержать Украину, когда будет пождана украинская заявка на членство.

По словам Игоря Жовквы, подписанный документ – это первый шаг к признанию Евросоюзом перспективы членства Украины.

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“Вместе с тем на этом мы не останавливаемся и рассчитываем, что вскоре остальные государства-члены также поддержат наши евроинтеграционные стремления“, - заявил замглавы Офиса президента.

Напомним, президент Литвы заявил о поддержке евроинтеграции Украины. Зеленский и Науседа подписали Декларацию относительно европейской перспективы Украины.