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Президенты Украины и Литвы подписали важный документ: детали

Комментариев: 2
Совместная декларация двух президентов имеет большое значение для евроинтеграционных перспектив Украины.
С участием Науседы подписано 8 документов
С участием Науседы подписано 8 документов
president.gov.ua

Декларация о евроинтеграционных перспективах Украины, которую подписали президенты Украины и Литвы во время визита Гитанаса Науседы в Киев, имеет огромное значение для нашего государства. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

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По его словам, визит в Украину литовского президента оказался чрезвычайно продуктивным. Гитанас Науседа не только посетил ряд официальных мероприятий, но также принял участие в подписании восьми двусторонних документов.

“Один из них для нас – особенный. Речь идет о Совместной декларации Президентов Украины и Литвы относительно европейской перспективы Украины. Это первый документ такого содержания, который был заключен Украиной с государством-членом ЕС“, - подчеркнул Жовква.

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Подписанный документ не только признает право Украины подать заявку на вступление в Европейский Союза, но и закрепляет намерения официального Вильнюса помогать Киеву в этом направлении. Литва заверяет, что готова поддержать Украину, когда будет пождана украинская заявка на членство.

По словам Игоря Жовквы, подписанный документ – это первый шаг к признанию Евросоюзом перспективы членства Украины.

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“Вместе с тем на этом мы не останавливаемся и рассчитываем, что вскоре остальные государства-члены также поддержат наши евроинтеграционные стремления“, - заявил замглавы Офиса президента.

Напомним, президент Литвы заявил о поддержке евроинтеграции Украины. Зеленский и Науседа подписали Декларацию относительно европейской перспективы Украины.

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Теги: Зеленский, Науседа, президент, Литва, евроинтеграция, Жовква, Офис президента
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Комментариев (2)
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тывин    19.03.2021, 14:22
Оценка:  0
тывин
Декларация (о намерениях) так-же как и меморандум- это документы которые ни к чему не обязывают (душа болит, но не за что не отвечает)
Jacob_Tremblay    19.03.2021, 14:21
Оценка:  0
Jacob_Tremblay
Цитата: "Подписанный документ не только признает право Украины подать заявку на вступление в Европейский Союза, но и закрепляет намерения официального Вильнюса помогать Киеву в этом направлении"
Ой, плять, Каждый день на шаг ближе к Европе, а тут те на, оказывается мы даже заяву не подавали
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