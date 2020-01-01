В воскресенье ожидаются благоприятные погодные условия.

Прогноз погоды на выходные: Будет тепло, но не везде Укргидрометцентр / Facebook

На выходных 20 и 21 марта в Украине будет тепло, но не везде. Местами возможны осадки и до -8 градусов ночью. Прогноз погоды на субботу и воскресенье передает Укргидрометцентр.

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Так, в субботу, 20 марта, солнечно будет только в Крыму и некоторых западных областях. В остальных частях страны ожидаются незначительные дожди. Возможен мокрый снег.

Температура воздуха на западе составит в среднем от 3 до 5 градусов тепла днем, ночью возможны заморозки до -7. В центре будет немного теплее – до +6 днем и до -1 ночью. Такая же погода будет на севере и востоке Украины. А на юге термометры покажут от +5 до +7 градусов днем. Ночью ожидается от 0 до +2.

Погода 20 марта Укргидрометцентр

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В воскресенье, 21 марта, солнечная погода будет наблюдаться во всей Украине. Возможна небольшая облачность, но будет теплее.

На западе столбики термометров покажут до 5-8 градусов тепла, но ночью будет до -8. В остальных областях температура будет колебаться от +5 до +7 градусов днем. На юге воздух прогреется до +9. Ночью термометры покажут минусовую температуру – от -2 до -4, а местами она составит -6.

Погода 21 марта Укргидрометцентр

20 марта ветер будет незначительный (5-10 м/с), но 21 марта он усилится до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Киеве из батареи пять часов подряд доставали африканского ежа.