СНБО соберется на заседание по локдауну

Глава Совета Нацбезопасности и обороны анонсировал заседание, на котором будет рассматриваться целесообразность введения жесткого карантина по всей стране.

Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует провести заседание относительно локдауна в Украине. Об этом на брифинге в пятницу, 19 марта, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, заседание должно состояться в ближайшее время.

"Что касается локдауна и коронавируса, я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу проводиться", - сказал он.

Данилов подчеркнул, что сейчас в Украине крайне сложная ситуация. На текущей неделе Аппарат СНБО начал направлять информационные письма органам местного самоуправления, после чего те начали проводить заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса усиления карантинных мер.

Тем временем глава Минздрава Максим Степанов сегодня заявил, что в Украине не будут вводить локдаун, в силе остается адаптивный карантин.

Накануне сообщалось, что Киев вводит трехнедельный локдаун, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. А сегодня был опубликован список карантинных ограничений в Киеве.

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