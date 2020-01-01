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СНБО соберется на заседание по локдауну

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Глава Совета Нацбезопасности и обороны анонсировал заседание, на котором будет рассматриваться целесообразность введения жесткого карантина по всей стране.
Алексей Данилов анонсировал заседание СНБО по локдауну
Алексей Данилов анонсировал заседание СНБО по локдауну
СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует провести заседание относительно локдауна в Украине. Об этом на брифинге в пятницу, 19 марта, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, заседание должно состояться в ближайшее время.

"Что касается локдауна и коронавируса, я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу проводиться", - сказал он.

Данилов подчеркнул, что сейчас в Украине крайне сложная ситуация. На текущей неделе Аппарат СНБО начал направлять информационные письма органам местного самоуправления, после чего те начали проводить заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения вопроса усиления карантинных мер.

Тем временем глава Минздрава Максим Степанов сегодня заявил, что в Украине не будут вводить локдаун, в силе остается адаптивный карантин.

Накануне сообщалось, что Киев вводит трехнедельный локдаун, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. А сегодня был опубликован список карантинных ограничений в Киеве.

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Теги: СНБО, карантин, Коронавирус, Алексей Данилов, Коронавирус в Украине, локдаун
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Источник: korrespondent.net

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