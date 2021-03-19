Все указы Януковича проверят на угрозу нацбезопасности

В Украине до сих пор действуют указы и распоряжения, подписанные бывшим президентом, осужденным по статье о госизмене.

Все действующие указы, которые были подписаны бывшим президентом Виктором Януковичем, проверят на предмет угроз нацбезопасности Украины. Об этом на брифинге в пятницу, 19 марта, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас на сегодняшний день есть действующие указы и распоряжения, подписанные Виктором Федоровичем Януковичем, в прошлом - президентом Украины, который осужден по 111 статье (государственная измена). Приговор уже вступил в силу. Было дано поручение органам государственной власти проанализировать все нормативно-правовые акты, которые сегодня действуют, на предмет опасности национальной безопасности Украины", - сообщил Данилов.

Он отметил, что задачу по анализу документов уже получили сегодня от СНБО соответствующие органы.

Как сообщалось, СНБО на сегодняшнем заседании принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и экс-правоохранителей.

Напомним, в конце января Януковичу сообщили о новом подозрении в госизмене. Бывший президент предоставил России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, отметили в Офисе президента.

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