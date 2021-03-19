Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Все указы Януковича проверят на угрозу нацбезопасности

Комментариев: 3
В Украине до сих пор действуют указы и распоряжения, подписанные бывшим президентом, осужденным по статье о госизмене.
В Украине проверят указы Януковича
В Украине проверят указы Януковича

Все действующие указы, которые были подписаны бывшим президентом Виктором Януковичем, проверят на предмет угроз нацбезопасности Украины. Об этом на брифинге в пятницу, 19 марта, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас на сегодняшний день есть действующие указы и распоряжения, подписанные Виктором Федоровичем Януковичем, в прошлом - президентом Украины, который осужден по 111 статье (государственная измена). Приговор уже вступил в силу. Было дано поручение органам государственной власти проанализировать все нормативно-правовые акты, которые сегодня действуют, на предмет опасности национальной безопасности Украины", - сообщил Данилов.

Он отметил, что задачу по анализу документов уже получили сегодня от СНБО соответствующие органы.

Как сообщалось, СНБО на сегодняшнем заседании принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и экс-правоохранителей. 

Напомним, в конце января Януковичу сообщили о новом подозрении в госизмене. Бывший президент предоставил России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, отметили в Офисе президента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Янукович, СНБО, указ, Виктор Янукович, указ президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
mtervvvga    19.03.2021, 21:34
Оценка:  -24
mtervvvga
Зря эти убогие клоуны открыли ящик Пандоры.При власти они долго не задержатся.А новая власть легко сможет заводить дела и вводить санкции против представителей нынешней власти.Бумеранг ведь всегда возвращается. :-)
WTF2wtf    19.03.2021, 22:52
Оценка:  +14
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos,
штатное быдло оккупантов и военных преступников о бумеранге заикнулось??????
От бумеранга, вам песда будет, упоротые нацисты путинские ... за все ваши преступления
ЕЖиК14    19.03.2021, 21:24
Оценка:  +2
ЕЖиК14
астанавитесь......
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь