Трансплантации донорских органов: украинцев попросили дать согласие

Украинец, желающий после своей смерти стать донором органов, должен еще при жизни заполнить соответствующее заявление. В Украине уже заработал реестр прижизненных согласий доноров.

Для развития системы трансплантации донорских органов в Украине гражданам требуется дать прижизненное согласие на то, чтобы стать донорами органов. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

"Для того чтоб система трансплантации в Украине могла развиваться и тысячи украинцев могли жить, получив донорские органы, сотни тысяч, а еще лучше миллионы украинцев должны написать добровольное прижизненное согласие на то, чтобы стать донорами органов", - написал Геращенко в соцсети.

Он добавил, что сам уже сделал это – "написал заявление о прижизненном согласии на то, что в случае если у меня будет диагностирована смерть мозга, мои органы могли спасти жизни других украинцев".

Геращенко подчеркнул, что его заявление стало первым в новом реестре прижизненных согласий доноров.

Чтобы последовать примеру замминистра, любой украинец может заполнить соответствующее заявление на сайте Минздрава.

А в ближайшее время, добавил Геращенко, это можно будет сделать одним кликом в мобильном приложении Дія.

Ранее мы писали, что глава Минздрава Максим Степанов стал потенциальным донором костного мозга. Министр подписал меморандум между Министерством здравоохранения, представителями украинского реестра доноров костного мозга и Всеукраинской платформой донорства.

Добавим, во Львове женщина спасла жизнь четырем людям, став донором. Она пережила ряд операций, но врачи констатировали смерть мозга. Медики выстроились в коридор почета перед посмертным донором.

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