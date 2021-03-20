"У нас военный конфликт": Шмыгаль объяснил отказ Украины от Спутник V

Также российская вакцина всё еще не прошла необходимые клинические испытания.

Военный конфликт между Украиной и Россией – основная причина, почему украинцев не будут прививать российской вакциной от коронавируса. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкой газете Bild.

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Глава украинского правительства отметил, что первой важной причиной неиспользования Украиной вакцины “Спутник V“ является тот факт, что она до сих пор не прошла полноценные клинические исследования.

“И вторая причина – это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт“, - заявил Шмыгаль.

Напомним, глава МИД Венгрии привился российским Спутником. Венгрия рассчитывает получить еще 680 тысяч российской вакцины в ближайшие пару недель.