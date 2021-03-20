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"У нас военный конфликт": Шмыгаль объяснил отказ Украины от Спутник V

Комментариев: 14
Также российская вакцина всё еще не прошла необходимые клинические испытания.
Шмыгаль объяснил немцам отказ Украины от "Спутника"
Шмыгаль объяснил немцам отказ Украины от "Спутника"
facebook.com/dshmyhal

Военный конфликт между Украиной и Россией – основная причина, почему украинцев не будут прививать российской вакциной от коронавируса. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкой газете Bild.

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Глава украинского правительства отметил, что первой важной причиной неиспользования Украиной вакцины “Спутник V“ является тот факт, что она до сих пор не прошла полноценные клинические исследования.

“И вторая причина – это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт“, - заявил Шмыгаль.

Напомним, глава МИД Венгрии привился российским Спутником. Венгрия рассчитывает получить еще 680 тысяч российской вакцины в ближайшие пару недель.

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Теги: Спутник V, вакцина, Россия, Шмыгаль
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Комментариев (14)
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Свидома-Погань    20.03.2021, 13:31
Оценка:  +2
Свидома-Погань
Индийская бормотуха тоже не прошла все испытания.
Свидома-Погань    20.03.2021, 13:30
Оценка:  +2
Свидома-Погань
Один укол Спутником и бандерлог забывает мову))
Krotol2    20.03.2021, 13:21
Оценка:  +3
Krotol2
Украинцы будут патриотически дохнуть но не возьмут вакцину.Так решил кабмин.Интересно через какое время люди снесут их.Наверно надо чтоб побольше родных погибло тогда ТЭРПЕЦЬ УРВЕТЬСЯ.
Vixerunt    20.03.2021, 13:26
Оценка:  -3
Vixerunt
русский у нас всё хорошо и смертность такая же как в твоей рф; все эти ваши вакцины для крупного рогатого скота колите сами или продавайте в страны 3-го мира.
Krotol2    20.03.2021, 13:31
Оценка:  +2
Krotol2
Ты к кому ща обратился.Я пишу из Одессы.Тупой ботоублюдок
БРОКЕР_666    20.03.2021, 12:52
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
Бойся данайцев и дары приносящих
WTF2wtf    20.03.2021, 12:55
Оценка:  +2
WTF2wtf
Самим вакцины не хватает, внутри россии ввели раз в 30 меньше доз вакцины, чем в США ... но упорно пытаются пихать ее другим.
Хотя лучше всего было бы просто убрать российские вооружения и вояк с украинской земли и прекратить вести эту путинскую войну ...
Vixerunt    20.03.2021, 12:58
Оценка:  +3
Vixerunt
ага забрать; а что он своим ватникам скажет ? там пропаганда так мозги выела что назад пути нет.
иваносранковец    20.03.2021, 12:44
Оценка:  -5
иваносранковец
А покупать эл.энергию, когда задница в морозы мерзнет не западло, тупой сморкаль?
WTF2wtf    20.03.2021, 12:53
Оценка:  +1
WTF2wtf
verbion,
нах ты скачешь тут,
тупой фашист из раши с кучей аккаунтов?????

На Иваново путинского нацистского ублюдка украинским танком придавило или польские негры из НАТО на Абрамсе приехали и в парабном насрали?
WTF2wtf    20.03.2021, 12:54
Оценка:  +2
WTF2wtf
в парадном
иваносранковец    20.03.2021, 13:02
Оценка:  -1
иваносранковец
Тупое бандерлогское нацистское быдло скачи нах в своё галицайское село со своими высерами
WTF2wtf    20.03.2021, 13:16
Оценка:  +1
WTF2wtf
verbion,
контуженый фашист из россии,
нах ты скачешь здесь постоянно, шизоидное быдло оккупантов и убийц?
Нах ты лепишь всем вокруг свои личные проблемы, тупая нацистская гниль многостаночная?
Graddfeydd    20.03.2021, 12:25
Оценка:  +5
Graddfeydd
Не надо никому ничего объяснять - это просто здравый смысл. Запоребриковые твари уже Киев бомбить грозятся: покупать у них вакцину - это сущее безумие. Армия идет в приоритете на прививку - намешают в ампулы яда и привет семье!
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