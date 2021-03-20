"У нас военный конфликт": Шмыгаль объяснил отказ Украины от Спутник V
Военный конфликт между Украиной и Россией – основная причина, почему украинцев не будут прививать российской вакциной от коронавируса. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкой газете Bild.
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Глава украинского правительства отметил, что первой важной причиной неиспользования Украиной вакцины “Спутник V“ является тот факт, что она до сих пор не прошла полноценные клинические исследования.
“И вторая причина – это то, что мы, конечно, не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт“, - заявил Шмыгаль.
Напомним, глава МИД Венгрии привился российским Спутником. Венгрия рассчитывает получить еще 680 тысяч российской вакцины в ближайшие пару недель.
Хотя лучше всего было бы просто убрать российские вооружения и вояк с украинской земли и прекратить вести эту путинскую войну ...
нах ты скачешь тут,
тупой фашист из раши с кучей аккаунтов?????
На Иваново путинского нацистского ублюдка украинским танком придавило или польские негры из НАТО на Абрамсе приехали и в парабном насрали?
контуженый фашист из россии,
нах ты скачешь здесь постоянно, шизоидное быдло оккупантов и убийц?
Нах ты лепишь всем вокруг свои личные проблемы, тупая нацистская гниль многостаночная?