Офис президента обстреливают из пиротехники
Возле Офиса Президента вечером в субботу, 20 марта, началась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. У входа в здание собралось более 1000 активистов. Они обстреливают здание из пиротехники и пытаются проникнуть вовнутрь, сообщает PavlovskyNews.
Отмечается, что сторонники Стерненко, который сегодня в СИЗО празднует свой день рождения, подожгли табличку Офиса президента. Полицейские пытались оттеснить протестующих от входа в ОП, но у них это не получилось. После чего митингующие начали бросать файеры и оттеснили их.
Отмечается, что заполнена вся площадь под Офисом президента.
Протестующие расписывают здание на Банковой и взрывают петарды.
Внутри здания журналисты заметили военных в полной амуниции.
Собравшиеся на акцию Не слышишь? Увидишь требуют отпустить приговоренного к семи годам заключения активиста Сергея Стерненко. Они скандируют: "Авакова в отставку", "Слава Украине - Героям слава", "Свободу Стерненко - Волю всем".
Cмотрите фотогалерею: Офис президента обстреливают из пиротехники
Напомним, в феврале суд вынес обвинительный приговор по делу Сергея Стерненко о похищении человека. Стерненко присудили семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества.
После этого в стране прошла серия акций протеста. В частности, протестующтие забросали фаерами и петардами здание Офиса генпрокурора и потребовали освободить Стерненко и обновить судебную систему.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
- Та, мабуть, із гранатомета....