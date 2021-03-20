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Офис президента обстреливают из пиротехники

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Участники акции в поддержку активиста Стерненко пытались попасть в Офис президента. Вход в здание закидали дымовыми шашками, также подожгли табличку, разбили окна, залили красной краской и разрисовали стены.
У Офиса президента жгут файера
У Офиса президента жгут файера
скриншот

Возле Офиса Президента вечером в субботу, 20 марта, началась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. У входа в здание собралось более 1000 активистов. Они обстреливают здание из пиротехники и пытаются проникнуть вовнутрь, сообщает PavlovskyNews.

Отмечается, что сторонники Стерненко, который сегодня в СИЗО празднует свой день рождения, подожгли табличку Офиса президента. Полицейские пытались оттеснить протестующих от входа в ОП, но у них это не получилось. После чего митингующие начали бросать файеры и оттеснили их.

Отмечается, что заполнена вся площадь под Офисом президента.

Протестующие расписывают здание на Банковой и взрывают петарды.

Внутри здания журналисты заметили военных в полной амуниции.

Собравшиеся на акцию Не слышишь? Увидишь требуют отпустить приговоренного к семи годам заключения активиста Сергея Стерненко. Они скандируют: "Авакова в отставку", "Слава Украине - Героям слава", "Свободу Стерненко - Волю всем".

 

 

Напомним, в феврале суд вынес обвинительный приговор по делу Сергея Стерненко о похищении человека. Стерненко присудили семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества.

После этого в стране прошла серия акций протеста. В частности, протестующтие забросали фаерами и петардами здание Офиса генпрокурора и потребовали освободить Стерненко и обновить судебную систему.

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Теги: протесты, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Потому_что    20.03.2021, 21:31
Оценка:  -1
Потому_что
Пипец, введите спецназ, хотя чтоб его ввести его нужно иметь.
Колишній-східняк    20.03.2021, 20:54
Оценка:  -3
Колишній-східняк
- Скажите пожалуйста, как лучше всего попасть в российское посольство?
- Та, мабуть, із гранатомета....
Сергей Евгеньеви    20.03.2021, 20:44
Оценка:  +5
Сергей Евгеньеви
Бандиты пытаются освободить бандита.
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