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В ОП отреагировали на обострение на Донбассе

Комментариев: 2
Юлия Мендель выразила надежду, что увеличение обстрелов на Донбассе критически не повлияет на ход переговоров.
В ОП надеются, что увеличение обстрелов на Донбассе не повлияет на переговоры
В ОП надеются, что увеличение обстрелов на Донбассе не повлияет на переговоры
facebook.com/president.gov.ua

На Донбассе возросло количество обстрелов со стороны сепаратистов, но это не должно критически повлиять на ход переговоров о полном прекращении огня. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире Взгляд с Банковой на канале Дом в воскресенье, 21 марта.

"Мы понимаем, что количество обстрелов, к сожалению, увеличилось. На это есть ряд и политических, и экономических причин. Но в целом на переговорный процесс относительно полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, мы надеемся, это критически влиять не будет", - сказала Мендель.

Возможности для дальнейшего сохранения перемирия есть, и их будут использовать, подчеркнула пресс-секретарь президента.

По ее словам, президент Владимир Зеленский побывал на Донбассе уже 20 раз за менее чем два года своего президентства.

"Сильный - не тот, кто может воевать, сильный - тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога", - подытожила Мендель.

Накануне на Донбассе от пули снайпера погиб боец из Кропивницкого. Кирилл Быковский погиб в результате снайперского огня в районе поселка Шумы Торецкого горсовета.

В Штабе ООС сообщили о новом обострении

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Теги: донбасс, обстрел, обострение, Владимир Зеленский, сепаратисты, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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иваносранковец    21.03.2021, 23:01
Оценка:  0
иваносранковец
Пендель, возьми тряпку и иди отмывать офис своего преза от дерьма ваших любимых нацистов. Политика - это не твоё.
TarasChuprynka    21.03.2021, 22:56
Оценка:  0
TarasChuprynka
Хто, хто, а Мендель великий спеціаліст у воєнних справах. Згідно її логіки треба не воювати, а теревенити, щоб перемогти.
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